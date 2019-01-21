"Оппозиционная платформа – За життя" уверенно удерживает лидерство в рейтингах, – социология

“Оппозиционная платформа – За життя“ уверенно входит в тройку партий, которые, согласно данным соцопросов, имеют наиболее высокий рейтинг. Об этом говорится в результатах социологического исследования, проведенного Центром социального инжиниринга “РАНД“.

Социологи неоднократно отмечали, что партия Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука регулярно получает высокий рейтинг поддержки у населения и стабильно держится в тройке лидеров по соцопросам.

“На сегодняшний день 5-процентный барьер преодолевают четыре партии: ВО “Батькивщина“ (11,2%), БПП (9,8%), “Оппозиционная платформа – За життя“ (8,6%) и партия “Слуга народа“. На грани находятся Радикальная партия Олега Ляшко (4,6%) и “Гражданская позиция“ (4,6%)“, – говорится в исследовании.

Что касается рейтингов кандидатов в президенты, то в тройку лидеров традиционно вошли Юлия Тимошенко с рейтингом 11,3%, Петр Порошенко, рейтинг которого составил 9,7% и Юрий Бойко, которого поддерживают 8,1% респондентов.

“Опрос проводился 9-18 января 2019 года. В общей сложности было опрошено 1200 респондентов во всех областях Украины, не учитывая оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,2%“, – отмечается в результатах исследования.

Напомним, что ранее политсовет “Оппозиционной платформы – За життя“ решил поддержать Юрия Бойко как кандидата в президенты Украины, теперь это решение должен утвердить съезд политсилы.