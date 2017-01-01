Экс-милиционер отсидит 14 лет за убийство командира взвода в АТО

Заречный райсуд Сум вынес приговор бывшему сотруднику милиции, который застрелил своего коллегу в зоне боевых действий.

Читай также: В ВСУ заявили о ликвидации снайпера, убившего Слипака

Бывший сотрудник милиции, который убил своего коллегу в зоне проведения боевых действий на Донбассе, получил 14 лет тюрьмы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Сумской области.

“По приговору Заречного райсуда города Сумы от 21 января 2019 года обвиняемый признан виновным по части 1 статьи 115 УК - умышленное убийство“, - говорится в сообщении.

Читай также: “Торнадовец“ Онищенко заявил о побоях. В СИЗО показали видео, где он бьет себя сам

Ему было назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, добавили в ведомстве, отметив, что прокуратура Сумской области поддержала публичное обвинение в отношении экс-милиционера.

В день убийства 28 февраля 2015 года рота патрульной службы милиции особого назначения “Сумы“ находилась в зоне проведения боевых действий на Донбассе в Славянске, рассказали в ведомстве.

Читай также: Контрабандисты сбили пограничника: военный в коме

“В тот день между двумя милиционерами возник спор, во время которого подчиненный из табельного оружия застрелил командира взвода. От полученных ранений капитан милиции умер“, - добавила пресс-служба.

В пресс-службе суда отметили, что обвиняемый Д. свою вину в совершении преступления так и не признал и отрицал совершение преступления.

В ходе рассмотрения дела были допрошены пятеро пострадавших, 20 свидетелей и проведены восемь экспертиз.

Читай также: Бойца АТО нашли повешенным в Варшаве

“Показания обвиняемого Д. суд не мог принять во внимание и расценивает их как способ избежать уголовной ответственности“, - отметили в суде. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней.

Напомним, ранее сообщалось, что суд арестовал возможного заказчика убийства бойца АТО Виталия Олешко (Сармата).