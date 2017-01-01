Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Возле Керченского пролива горят корабли

Комментариев: 0
По предворительной информации, судна под флагом Танзании. На одном из них прогремел взрыв и огонь перекинулся на второй корабль.

В районе Керченского пролива горят два судна под флагом Танзании, сообщают российские СМИ.

По предварительным данным, на одном из них произошел взрыв, потом огонь перекинулся на другое судно. Сейчас к месту ЧП подходит спасательный буксир.

В Сети появилось видео, где видны горящие корабли.

Также по информации СМИ,  пламя охватило суда CANDY, где было 17 человек, и Maestro – с 14 на борту. Одно из судов – газовоз. 

Ранее сегодня, 21 января сообщалось, что у берегов Германии сел на мель танкер Oriental Nadeshiko с девятью тоннами опасного горючего груза на борту.  

Напомним, пожар и взрыв произошли на мальтийском танкере Athlosвозле побережья Кипра. Пострадали пять членов экипажа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Керченский пролив, видео, корабли, пожар, Керченский полуостров, видео youtube
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь