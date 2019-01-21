РФ в Брюсселе не признала решение Стокгольма по газу - Климкин

Ситуация после решения суда юридически изменилась для всех сторон, кроме российской.

Климкин говорит, что РФ и слышать не хочет о Стокгольмском арбитраже EPA/UPG

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Российская Федерация не хочет выполнять решение Стокгольмского арбитража, российская сторона его просто не признает. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин, передает РБК-Украина.

Так министр прокомментировал итоги второго раунда газовых переговоров на уровне Украины, Еврокомиссии и России о ситуации с транзитом газа через территорию нашей страны.

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“Российская сторона даже не рассматривает того, что у нас совершенно другое законодательство, другие правила, другие законы, которые отзеркаливают европейское законодательство“, - подчеркнул Климкин.

“И то, что мы должны перейти от “договорняков“ к реальным контрактам, основанным на европейских правилах, это ни российская сторона, ни, тем более “Газпром“, рассматривать на этом этапе не хочет“, - добавил он.

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“Юридически ситуация изменилась для всех наших европейских друзей, только не для России“, - резюмировал Климкин.

Напомним, ранее сообщалось, что в Брюсселе стартовали трехсторонние газовые переговоры о транзите российского газа через территорию Украины с 2019 года.