В Запорожье корью заболели четыре медработника

Вероятным источником инфекции стал пациент учреждения, посещавший поликлинику накануне.

В поликлиническом отделении многопрофильной больницы Вита-Центр в Запорожье зарегистрировано четыре случая кори среди работников больницы. Об этом в понедельник, 21 января, сообщает пресс-служба ГУ Запорожский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

"По данным ведомства, все заболевшие - в возрасте от 30 до 49 лет, из них трое не имеют данных о прививках против кори, один - привит по возрасту. Заболевания зарегистрированы в период с 10.01.2019 по 19.01.2019 года", - говорится в сообщении.

Вероятным источником инфекции стал пациент учреждения, посещавший поликлинику находясь в инкубационном периоде, когда симптомов кори еще не имел, но был опасен для окружающих.

Специалисты отмечают, что состояние течения болезни у двух человек легкое, у еще 2 - средней тяжести. В настоящее время получают стационарное лечение в областной инфекционной больнице двое больных, еще двое - лечатся дома.

Ранее во Львове в областной больнице от осложнений, спровоцированных корью, умерла 36-летняя женщина.

Напомним, за две недели 2019 года в Украине от кори умерли четыре человека. Примерно на 5 тысяч больных происходит один летальный исход.

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