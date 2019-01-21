Климкин рассказал о переговорах по газу

Газпром предлагает Киеву продлить газовые контракты после 2019 года даже без консультаций, сообщил глава украинского МИДа.

Российский Газпром готов продолжить газовые контракты после 2019 года даже без проведения экспертных консультаций. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин после завершения трехсторонних газовых переговоров Украина-ЕС-Россия в Брюсселе, передает Европейская правда.

"Господин Миллер трижды подчеркнул, что они готовы продолжить существующие контракты. Эти контракты для них, наверное, за счастье. При этом он говорил, что эти контракты можно продолжать даже без каких-либо экспертных консультаций", - сказал Климкин.

"Я пытался у него переспросить, что он имеет в виду. Так он подтвердил, что именно эти контракты. И просто вперед", - добавил министр.

В тоже время, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия не хочет выполнять решение Стокгольмского арбитража.

"Российская сторона даже не рассматривает того, что у нас совершенно другое законодательство, другие правила, другие законы, которые отзеркаливают европейское законодательство. И то, что мы должны перейти от "договорняков" к реальным контрактам, основанным на европейских правилах, это ни российская сторона, ни, тем более "Газпром", рассматривать на этом этапе не хочет. Ну и, конечно, российская сторона не признает решений Стокгольмского арбитража, она не хочет их признавать. Юридически ситуация изменилась для всех наших европейских друзей, только не для России", - сказал он.

Министр подчеркнул, что на переговорах Европейская комиссия выступала с единой с украинской стороной позицией.

"Даже ЕС теперь пытается растолковать России, которая не хочет слушать, что правила изменились. Но логика господина Миллера - это просто продолжить существующие контракты. Он сказал, на это не нужно даже экспертных консультаций", - пояснил глава МИД.

В тоже время, глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что Украина под конец трехсторонней встречи с представителями Европейской комиссией и РФ по газовым вопросам получила предложение о возможных объемах и сроках контракта на транзит газа после 2019 года.

Ранее сегодня сообщалось, что сегодня состоятся газовые переговоры в Брюсселе. Главной темой переговоров станут перспективы транзита газа через территорию Украины после 2019 года. Это второй раунд трехсторонних консультаций по газу, первый состоялся в июле прошлого года в Берлине. Россия, ЕК и Украина договорились тогда создать экспертную рабочую группу для обсуждения всех вопросов транзита газа после 2019 года.