В Газпроме рассказали о рисках транзита газа через Украину

Риски надежности транзита российского газа через Украину в 2019 году выше, сообщил глава Газпрома.

Риски надежности транзита российского газа через Украину в этом году выше, чем в прошлом году, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе, передает ТАСС.

"Очевидно, что риски надежности транзита российского газа через Украину и газоснабжения украинских потребителей в этом году выше, чем в прошлом году", - сказал он.

Миллер отметил, что объем газа, который Украина получает по реверсу, резко сокращается, одновременно стремительно сокращаются запасы в украинских ПХГ.

Ранее сегодня после переговоров в Брюсселе вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что сделал России и Украине "справедливое предложение" по транзиту газа.

Министр энергетики РФ Александр Новак также сообщил, что Россия и Украина договорились в мае 2019 года провести министерские консультации по транзиту газа через Украину, также страны намерены продолжить работу на экспертном уровне.

В свою очередь, после переговоров министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Газпром готов продолжить газовые контракты после 2019 года даже без проведения экспертных консультаций.

Напомним, что сегодня, 21 января, состоялись газовые переговоры в Брюсселе. Главной темой переговоров стали перспективы транзита газа через территорию Украины после 2019 года. Это второй раунд трехсторонних консультаций по газу, первый состоялся в июле прошлого года в Берлине. Россия, ЕК и Украина договорились тогда создать экспертную рабочую группу для обсуждения всех вопросов транзита газа после 2019 года.