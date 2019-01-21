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Порошенко встретился с генсеком Иерусалимского патриархата

Комментариев: 3
Президент встретился с Генеральным секретарем Иерусалимского патриархата, архиепископом Аристархом и посетил Храм Гроба Господня.
Встреча Порошенко и архиепископа Аристарха
Встреча Порошенко и архиепископа Аристарха
Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко встретился с Генеральным секретарем Иерусалимского патриархата, архиепископом Аристархом. Об этом в понедельник, 21 января, сообщает пресс-служба главы государства.

Указано, что Порошенко отметил "важную историческую роль, которую Иерусалимский патриархат играет в сохранении святых мест и укреплении авторитета христианской церкви по всему миру".

"С получением 6 января 2019 года Томоса об автокефалии Православная Церковь Украины - одной из крупнейших стран Европы, вошла в семью православных церквей-сестер. Это событие навсегда сохранится в истории Украины в одном ряду с Владимировым Крещением и с провозглашением независимости, став актом ее духовной независимости", - подчеркнул президент.

Известно, что глава государства также посетил Храм Гроба Господня, где "помолился за мир и процветание Украины".

 

 

Кроме того, Порошенко пообщался с украинскими паломниками, которые приехали в Иерусалим.

Ранее стало известно, что встречу президента Петра Порошенко с патриархом Иерусалимским Феофилом III отменили.

Встреча с патриархом Иерусалимским была запланирована в программе официального визита президента в Израиль, который проходит сегодня, 21 января.

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Теги: церковь, президент, Израиль, Православие, православная церковь, встреча, визит, Порошенко, Иерусалим, Петр Порошенко, томос, ПЦУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Gidnyk    21.01.2019, 21:00
Оценка:  0
Gidnyk
Православная Церковь Украины - одной из крупнейших стран Европы, вошла в семью православных церквей-сестер.--------------- А какая из этих "сестёр" признала эту ПЦУ?
atos    21.01.2019, 20:37
Оценка:  0
atos
У нас тоже когда-то был генсек
Cyberic    21.01.2019, 20:31
Оценка:  -1
Cyberic
Христос-Хан, Владыка Безконечности, помилуй нас грешных!
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