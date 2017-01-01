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Пожар в Керченском проливе: погибли 9 моряков

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Удалось спасти 14 пострадавших. Предварительно, пожар произошел при передачи топлива с борта на борт.

В результате пожара на судах в Керченском проливе девять человек погибли, 14 удалось спасти. Об этом сообщают российские СМИ.

По предварительной информации, пожар произошел при передачи топлива с борта на борт. Как известно судна под флагом Танзании загорелись в Керченском проливе.

Предположительно, все погибшие граждане Турции и Индии. В поиске выживших задействованы порядка 17 судов. В районе катастрофы сильное течение.

Ранее сообщалось, что российские спасатели подняли на борт тело моряка, который погиб в результате пожара двух судов в Керченском проливе

 

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Теги: смерть, Керченский пролив, корабли, моряки, пожар
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Источник: korrespondent.net

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