Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве разоблачили порностудию: 13 девушек "работали" онлайн

Комментариев: 0
Организатору, который является крымчанином, и еще четырем соучастникам грозит до семи лет лишения свободы.
В Киеве закрыли порностудию
В Киеве закрыли порностудию
Пресс-служба прокуратуры Киева

В Киеве полиция "накрыла" порностудию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Около полугода назад 31-летний крымчанин арендовал в Киеве 4-этажный частный дом. Там он установил компьютер, профессиональное освещение, веб-камеры и специальную мебель. Для осуществления работы порностудии организатор нанял администраторов, которые через интернет подыскивали молодых девушек - моделей.

Через интернет администраторы нашли 13 девушек, которые были готовы работать в этой сфере. 

Видео порнографического характера транслировалось на определенных сайтах в режиме реального времени. Посетители сайта за просмотр видео платили деньги. Определенные суммы они скидывали на счета администраторов.

В результате обысков правоохранительные органы изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, деньги и другие доказательства.

 kyiv.gp.gov.ua
 

Организатору и еще 4 соучастникам сообщили о подозрении в "изготовлении, сбыте и распространении кино- и видеопродукции, компьютерных программ порнографического характера". Им грозит до семи лет лишения свободы. 

Ранее сообщалось, что полицейские задержали 45-летнего жителя Киевской области, который насиловал двух своих несовершеннолетних дочерей, снимал с ними порнографическое видео. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, порносайты, уголовное дело, полиция, прокуратура, порностудия, уголовное производство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь