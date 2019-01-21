Новинский заявил в ПАСЕ о нарушениях Европейской Конвенции по правам человека в Украине

Глава фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА народный депутат Украины Вадим Новинский, выступая на дебатах сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, обратил внимание парламентариев европейских государств на нарушения базового документа Совета Европы - Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод в Украине

Об этом сообщает пресс-служба на официальной странице в Facebook.

"Оппозиционный блок оспорил в судах закрытие избирательных участков в Российской Федерации как грубое нарушение избирательного права проживающих в РФ украинских граждан, однако Верховный Суд принял решение о законности таких действий, аргументируя тем, что три миллиона украинцев смогут проголосовать в соседних государствах – Финляндии, Казахстане и Грузии. Считаю это решение политически мотивированным: власть не допустила к выборам граждан, выехавших на заработки и спасающихся от войны, потому что они не намерены голосовать за действующего президента. Все возможности украинского правосудия в защите права украинцев голосовать в РФ исчерпаны, и мы будем обращаться с заявлением в ЕСПЧ", - заявил он.

Вадим Новинский обратил внимание ПАСЕ на случаи нарушения гарантированного ст. 9 Европейской Конвенции по правам человека права на свободу вероисповедания и невмешательства государства в дела церкви, которые приобрели массовый характер в Украине в связи с активным содействием государственных институтов созданию провластной религиозной организации ПЦУ.

"Власть грубо вмешалась в религиозные дела, дискриминируя крупнейшей православную конфессию – Украинскую Православную Церковь. В конце декабря коалиционное большинство приняло закон, обязывающий УПЦ изменить название и перерегистрировать уставы, не обязывая к подобным шагам другие конфессии, что является откровенной дискриминацией. В перерегистрации уставов УПЦ власти могут отказать по политическим мотивам.На днях парламент с такими же грубыми нарушениями конституционных процедур принял еще один противоречащий Конвенции закон, который фактически легализует захват храмов УПЦ. К сожалению, захваты храмов уже происходят ежедневно. Власть ставит под угрозу права этой крупнейшей конфессии лишая ее верующих права на свободу вероисповедания", - сказал народный депутат.