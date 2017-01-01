Луценко: Доказательств причастности Кучмы к убийству Гонгадзе нет

Генпрокурор рассказал, что майор Мельниченко не сотрудничает со следствием и до сих пор не сдал оригиналов записей.

Генеральный прокурор не имеет юридических доказательств того, что второй президент Украины Леонид Кучма давал указания убить журналиста Георгия Гонгадзе. Об этом Юрий Луценко сообщил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"У меня нет сейчас юридических доказательств того, что лично Кучма давал указания на уничтожение Гонгадзе. К сожалению, майор Мельниченко до сих пор так и не сдал оригиналов записей и записывающих устройств, и сам не сотрудничает со следствием. Без этого юридическое привлечение и решение судьбы Кучмы невозможно", - сказал Луценко.

Он также пояснил в чем именно усматривает вину Кучмы.

"Я считаю, что Кучма виноват в том, что создал атмосферу в прокуратуре. Недовольство Президента улавливалось окружением и принимало характер, кто быстрее уничтожит врага руководителя элит – диктатора. Именно это я ставлю ему в вину. У нас бывают редкие, но встречи, и всегда ему это говорю. Есть две крутые ошибки Кучмы: первая – создание олигархии, которая все еще подрывает перспективы Украины, вторая – диктаторская система управления, при которой была перейдена черта, за которую нельзя было переходить", - сообщил генпрокурор.

Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту.