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Рубану вручили обвинительный акт

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Его подозревают в планировании теракта против первых лиц государства. Решается вопрос о том, в какой из судов Украины прокуратура направит дело.
Владимиру Рубану вручили обвинение
Владимиру Рубану вручили обвинение
facebook.com/valadvocat

Следствие завершило досудебное расследование по делу Владимира Рубана, подозреваемого в планировании теракта против первых лиц государства. Об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин в Facebook.

Он отметил, что Рубану 21 января 2019 года вручили обвинительный акт.

Сейчас, по его словам, решается вопрос, в какой из судов Украины прокуратура направит дело.

Напомним, 8 марта Владимир Рубан был задержан на КПВВ Майорск с арсеналом оружия. На следующий день суд арестовал его на два месяца. Рубан подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14 (приготовление к преступлению) ч.3 ст. 258 (теракт) ч.1 ст. 263 (незаконное хранение оружия) УК Украины.

 

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Теги: уголовное дело, обвинения, уголовное производство, Рубан, Рубан Володимир
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Источник: korrespondent.net

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