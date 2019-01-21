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ООН: На Донбассе до 13 тысяч погибших

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С начала войны на востоке Украины погибли до 13 тысяч человек, в том числе четыре тысячи военных.
В ООН назвали число жертв на Донбассе
В ООН назвали число жертв на Донбассе

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Киеве заявила, что вследствие вооруженного конфликта на Востоке Украины с апреля 2014 года до конца 2018 года погибли от 12 800 до 13 000 человек. Об этом сообщаеn DW.

Сообщается, что 3300 погибших на Донбассе были гражданскими лицами, 4000 - военнослужащими украинской армии, а 5500 - со стороны сепаратистов. Еще от 27 тысяч до 30 тыс. людей получили во время конфликта ранения.

В 2018 году, по данным ООН, на Донбассе погибли 55 гражданских лиц (это вдвое меньше, чем до 2017 года), 224 получили ранения. Украинские военные оценивают свои потери в 100 погибших и более 500 раненых. Сепаратисты сообщают о 162 погибших и 310 раненых. В целом на подконтрольных сепаратистам территориях с начала конфликта погибли более 4700 человек.

Напомним, с начала текущих суток 21 января 2019 года боевики один раз обстреляли позиции украинским военнослужащих в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе.

Также украинская сторона Совместного центра контроля и координации сообщила, что российские боевики продолжают грубо нарушать линии отвода тяжелого вооружения, предусмотренные Минскими договоренностями.

Напомним, в октябре 2018 года в ООН зафиксировали 18 жертв среди гражданского населения на Востоке Украины. По данным ООН на сентябрь, с начала конфликта в апреле 2014 году на Донбассе погибли 3035 гражданских, включая жертв авиакатастрофы рейса МН17 летом 2014 года.

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Теги: ООН, донбасс, погибшие, ситуация на востоке Украины, погибшие в АТО, новости Донбасса, война на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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SWATFANAT    21.01.2019, 23:17
Оценка:  -4
SWATFANAT
Куйня какая, выбирайте синего хряка, будет вам не 13, а все 33 тысячи, делов то. Главное Жити по-новому.
whitewo    21.01.2019, 23:16
Оценка:  +6
whitewo
И стоило ли вестись на басни о новороссии? Крым забрали, а донбасс не достоин такой чести. Так шо ребята - жить вам и дальше в этом ордло.
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