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Пожар в Керченском проливе: оба судна затонули

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В результате пожара также увеличилось количество погибших до 14 человек. Без вести пропавшими числятся еще пять человек.
Пожар на судах возле Керчи
Пожар на судах возле Керчи
KerchFM

Количество жертв пожаров на судах под флагом Танзании, которые базируются возле Керченского пролива, увеличилось по меньшей мере до 14 человек. Об этом сообщает местное СМИ Kerch.fm. 

Без вести пропавшими числятся еще пять человек.В спасательной операции участвует около 10 различных судов.

По информации издания, оба судна Маэстро и Кандий затонули. В  керченскую больницу стали поступать пострадавшие с переохлаждением - обморожением. Также пострадавшие поступают и в больницы Краснодарского края.

Ранее сообщалось о гибели девяти моряков в результате пожара в Керченском проливе. Предварительно, пожар произошел при передачи топлива с борта на борт.

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Теги: Керченский пролив, корабли, пожар, кораблекрушения
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Источник: korrespondent.net

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