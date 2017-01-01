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Ефремову в 15 раз продлили арест

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Суд оставил под стражей бывшего лидера парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова еще на два месяца.
Суд в очередной раз продлил арест Ефремову
Суд в очередной раз продлил арест Ефремову
Українські новини
 
Старобельский районный суд Луганской области в понедельник, 21 января, продлил арест бывшему председателю парламентской фракции Партии регионов Александру Ефремову. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Twitter.
 
По ее словам, Ефремова оставили под стражей еще на два месяца. Суд продлил арест бывшему регионалу в 15 раз.

Напомним, Ефремов был задержан 30 июля 2016 года в аэропорту перед вылетом в Австрию. 

Бывший лидер парламентской фракции Партии регионов до сих пор находится под стражей, его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создании ЛНР, а также присвоении, растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.
 
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Теги: Партия регионов, Ефремов, арест Ефремова, суд над Ефремовым
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Источник: korrespondent.net

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