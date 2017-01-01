Луценко рассказал об отравлении Ющенко

Третий президент Украины Виктор Ющенко действительно был отравлен, однако кто это сделал, до сих пор неизвестно.

Ющенко до сих пор не провел экспертизу по делу об отравлении

Бывший президент Украины Виктор Ющенко был отравлен, но неизвестно, кто это сделал. Об этом в интервью "В гостях у Дмитрия Гордона" заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Отвечая на вопрос о том, был ли отравлен Виктор Ющенко, глава ГПУ сказал: "Да". На уточняющий вопрос, известно ли, кто это сделал, генпрокурор ответил: "Нет, неизвестно".

Напомним, ранее третий президент Украины Виктор Ющенко заявлял, что в его крови осталось 5% диоксина.

5 сентября 2004 года Ющенко, будучи кандидатом в президенты, встречался с руководством СБУ, после чего почувствовал недомогание и 10 сентября был госпитализирован в венскую клинику. Врачи заявили, что Ющенко отравлен диоксином, причем яд попал в организм пациента примерно за пять дней до госпитализации. Позже был проведен ряд экспертиз. Повторная экспертиза в конце мая 2006 года подтвердила факт наличия диоксина в организме Ющенко.

В 2010 году тогдашний генпрокурор Виктор Пшонка не исключил, что отравления Ющенко в 2004 году не было, подчеркнув, что для установления истины необходим повторный анализ крови пострадавшего. Ющенко до сих пор не провел необходимую экспертизу.

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