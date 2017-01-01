Итоги 21 января: Пожар на кораблях, переговоры по газу

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В Керченском проливе сгорели два корабля; возобновились трехсторонние газовые переговоры. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.



Объявлен в розыск предполагаемый организатор убийства Гандзюк

Служба безопасности Украины объявила в розыск криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко) по подозрению в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Левину предъявлены подозрения по ч.2 п.4, п.6, п.11, п.12 ст. 115 (организация заказного убийства, осуществленного с особой жестокостью, с корыстными мотивами, группой лиц) Уголовного кодекса. Получено разрешение суда на его задержание.

Украина лишилась мест в двух комитетах ПАСЕ

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы изменило правила формирования комитетов, что привело к лишению Украины мест в некоторых из них. Так, украинских делегатов больше нет в комитетах по вопросам регламента и по вопросам избрания судей ЕСПЧ.

В Керченском проливе сгорели два корабля

В Керченском проливе загорелись два корабля CANDY и Maestro. На борту первого судна находились 17 человек, на борту второго – 14. Известно, что оба корабля шли под флагом Танзании. Предварительно, пожар произошел при передаче топлива с борта на борт. По последним данным, в результате ЧП погибли 14 моряков.

Возобновились газовые переговоры Украина-ЕС-Россия

В Брюсселе состоялись трехсторонние газовые переговоры. Главной темой встречи представителей РФ, Украины и Еврокомиссии стали перспективы транзита газа через территорию Украины после 2019 года. ЕК предложила России и Украине обсудить трансевразийский проект транзита газа, сроком действия более чем на 10 лет, с объемами, которые бы оправдывали инвестиции в модернизацию газотранспортной системы.

Луценко сравнил Тимошенко с "летящей пулей"

Генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что не считает лидера партии Батькивщина и бывшего премьера Юлию Тимошенко "агентом Кремля".

"Категорически отрицаю, что Юля – агент Кремля. Я много знаю про нее. Юля – это пуля, которая летит только по ей известной траектории. Но в этом и есть опасность, она делает это только так, как считает нужным только она", – сказал Луценко.