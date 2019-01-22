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В Черном море ищут тела моряков с двух кораблей

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Спасатели продолжают искать тела десяти моряков, которые считаются пропавшими без вести. 12 человек были спасены и 10 тел было поднято на борт.
Пожар на судах возле Керчи
Пожар на судах возле Керчи
KerchFM

Спасательная операция в районе Керченского пролива перешла в поисковую, поскольку спасатели уже не надеются найти живыми пропавших моряков. Об этом во вторник, 22 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

 "По состоянию на шесть утра операция переведена из спасательной в поисковую из-за отсутствия надежды найти живых", - сказал представитель ведомства журналистам.

По его словам, "горение продолжается".

Суда Канди и Маэстро под флагом Танзании загорелись в Керченском проливе, по предварительной информации, во время передачи топлива с борта на борт. По данным Росморречфлота на обоих судах было 32 человека: 12 человек спасены, 10 тел поднято на борт, 10 числятся пропавшими без вести. Спасенных моряков планируется доставить в Керчь.

Представитель Росморречфлота добавил, что "в пять утра буксир Меркурий принял на борт спасенных моряков и тела погибших, которые были подняты из воды, в ближайшее время они будут доставлены в Керчь". Ночью этого не удалось сделать из-за штормовой погоды.

Ранее сообщалось о гибели девяти моряков в результате пожара в Керченском проливе

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Теги: Черное море, Керченский пролив, судно, корабли, поиск, пожар, кораблекрушение, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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