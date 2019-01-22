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Сутки на Донбассе: Сепаратисты резко уменьшили количество обстрелов

Комментариев: 3
Противник обстрелял из гранатометов позиции украинских военных в районе Водяного и Марьинки.
Сепаратисты совершили два обстрела
Сепаратисты совершили два обстрела
Пресс-центр штаба АТО / Facebook

В течение минувших суток сепаратисты дважды обстреливали позиции сил ООС на Донбассе, украинские военные не пострадали.

Об этом во вторник, 22 января, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки Восток обстрелы позиций украинских военных велись из гранатометов вблизи Водяного и из гранатометов, стрелкового оружия - в районе Марьинки.

Подразделения ООС в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

По данным украинской разведки, 21 января, один противник был уничтожен и один ранен.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", - добавили в штабе.

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Отмечается, что украинские военные продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Напомним, в течение предыдущих суток  в зоне ООС было зафиксировано 16 обстрелов, один военный получил ранение.

Также сообщалось, что украинский военный попал в плен "ДНР". В пресс-службе бригады подтвердили информацию о захвате солдата.

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Теги: Донбасс, обстрел, сепаратисты, Операция объединенных сил
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Комментариев (3)
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    22.01.2019, 08:55
Оценка:  -2
ЭТО ЗРАДА ИЛИ ПЕРЕМОГА ?
Letohradek    22.01.2019, 09:04
Оценка:  +1
Letohradek
"гуманитарка" закончилась
VinsBad    22.01.2019, 08:45
Оценка:  +2
VinsBad
видать, "гуманитарка" закончилась))
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