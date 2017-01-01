День соборности Украины: 100-летие Акта объединения УНР и ЗУНР

В этом году отмечается 100-летие со дня провозглашения Акта воссоединения УНР и ЗУНР.

22 января 2019 года исполняется 100 лет Акта объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, который такж часто называют “Акт Злуки“.

Читай также: Юлия Тимошенко призвала отметить 100-летие Соборности всеукраинской цепью единства

В Киеве возле моста Патона в 8:00 началось традиционное мероприятие, приуроченное ко Дню Соборности Украины - “Живая цепь Соборности“, во время которой участники объединят живой цепью два берега Днепра.

Всем желающим разрисуют лица в цвета государственного флага. За самые симпатичные и креативные рисунки организаторы обещают призы.

Стоит отметить, объединению УНР и ЗУНР предшествовало подписание 22 января 1918 Четвертого универсала Центральной Рады, согласно которому Украинская Народная Республика стала суверенным и независимым государством. Западно-Украинская Народная Республика была провозглашена немного позднее: в ноябре 1918 года. А уже 22 января 1919 года состоялось официальное объединение УНР и ЗУНР в единое государство.

На следующий день, 23 января, стартовал Трудовой конгресс Украины, который должен был выполнять функцию всеукраинского парламента. Акт воссоединения был утвержден высшим законодательным органом Украины. На основе этих решений Западно-Украинская Народная Республика переименовывалась в Западную область УНР (ЗО УНР). Единственным государственным гербом стал трезубец вместо ранее утвержденного для ЗУНР золотого льва на голубом полотне.

Вместе с принятием Универсала об объединении УНР и ЗУНР Трудовой конгресс задекларировал, что объединенная УНР “не имеет планов забрать под свою власть чужие земли“.

Читай также: В Запорожье облили краской Мурал единства поколений защитников Украины

Государственная граница Украинской Народной Республики в день объединения 22 января 1919 года была значительно длиннее современной. В 1919 году в состав УНР входили украинские этнические земли: Кубань, Ставрополье, Черноморщина, Восточная Слобожанщина, Стародубщина (сейчас они в составе России), Берестейщина и Гомельщина (Белоруссия), Холмщина, Подляшье, Надсанье, Северная Лемковщина (Польша) Южная Лемковщина (Словакия), Мармарощина, Южная Буковина (Румыния), Приднестровье.

Граница УНР в день объединения 22 января 1919 года была значительно длиннее современной 112.ua

Как сообщалось 22 января, центр Киева перекроют ко Дню Соборности.