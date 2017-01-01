В Житомире возле медцентра поймали рысь

Ветеринары пришли к выводу, что "данное животное долгое время содержалась в домашних условиях".

В городе Житомир на территории центра вертебрологии поймали краснокнижную рысь.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции.

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"21 января текущего года в Государственной экологической инспекции Полесского округа обратились неравнодушные граждане, которые сообщили, что на территории Коммунального учреждения "Областного медицинского центра вертебрологии и реабилитации" Житомирского областного совета видели раненую рысь", - говорится в сообщении.

После этого, госинспекторы по охране окружающей среды и работники центра защиты животных выехали ловить краснокнижных животных, чем пытались защитить жителей города от возможного нападения дикого животного.

"С выездом на место на территории вышеупомянутого центра была обнаружена обессиленная рысь. При визуальном осмотре у животного было установлено повреждение правой передней конечности, в связи с чем принято решение об осмотре животного врачом - ветеринаром", - добавляют в сообщении.

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Ветеринары пришли к выводу, что "данное животное долгое время содержалась в домашних условиях, и имело малоподвижный образ жизни, поэтому приспособиться к существованию в природных условиях ему будет тяжело". После отдыха, рысь будет доставлена в зоопарк.

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