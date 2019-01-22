В УЗ рассказали, почему поезд из Польши застрял на пути в Киев

До конечной станции в Киеве поезд прибыл с опозданием больше чем на час.

Скоростной поезд Интерсити сообщением Перемышль - Киев совершил 6 января три незапланированные остановки на пути в Киев из-за непогоды.

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Об этом сообщил департамент информационной политики и связей с общественностью АО Укрзализныця в ответ на запрос УНН.

“Проведенным расследованием установлено, что на участке Львов - Киев-Пассажирский в сутки 06.01.2019, поезд №706 сообщением Перемышль - Киев имел 3 незапланированных остановки, которые стали возможными вследствие неблагоприятных погодных условий“, - говорится в ответе на запрос.

При этом, как уточнили в УЗ, на участке с Перемышля во Львов незапланированных остановок не было. Однако поезд прибыл во Львов с опозданием почти 40 минут.

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“Из-за задержки польскими железнодорожниками на территории Республики Польша, поезд №706 пересек государственную границу Украины в 18:05 с общей задержкой на 39 минут от действующего расписания. На станцию Львов поезд №706 прибыл в 19:13. С задержкой на 37 минут“ , - пояснил железнодорожный перевозчик.

До конечной станции в Киеве поезд прибыл с опозданием на один час 27 минут.

Напомним, поезд, соединяющий Киев, Минск, Вильнюс и Ригу, будет ездить раз в четыре дня, а не раз в неделю, как это было ранее.