Во львовском подземелье нашли средневековый меч

Находку сделали во время ремонтных работ.

В самом центре Львова во время ремонтных работ по обустройству нового заведения, работники нашли средневековый меч. Историки датируют находку ХІV ст.

Об этом сообщает Zaxid.net.

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Пятое подземелье до сих пол было закрыто для свободного посещения. Известно, что ХVІ ст. в доме над этим подземельем поселились первые в городе иезуиты, которые прибыли на сооружение костелов - сейчас это храм апостола Петра и Павла.

Олександр Олешко, научный сотрудник Львовского исторического музея, отметил, что в период ХІV ст.-ХV ст. здесь происходили сражения Польско-Литовского княжества с Тевтонским орденом. Самой известной битвой была битва под Грюнвальдом. Именно в это время такими мечами воевали воины-крестоносцы.

Сейчас среди историков продолжается дискуссия относительно происхождения найденного артефакта.

Как сообщалось в октябре, в Швеции девочка нашла меч, которому 1500 лет.