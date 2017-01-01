В Харькове военкома задержали за взятку

Военком требовал деньги от гражданина Украины за признание его негодным для дальнейшего прохождения воинской службы.

Военком оценил свои "услуги" в 500 долларов УНИАН

Сотрудники Нацполиции и военной прокуратуры задокументировали факт вымогательства и получения взятки военным комиссаром Харьковского объединенного райвоенкомата (ОРВК).

Об этом сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook вечером в понедельник, 21 января.

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По его данным, военком требовал от гражданина Украины $500 за признание того негодным для дальнейшего прохождения воинской службы.

“Средства обнаружены и изъяты во время проведения осмотра места происшествия. Коррупционер задержан в порядке ст.208 УПК Украины. В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, а также обыски по месту работы и жительства фигуранта“, - написал Лысенко.

По результатам проведения следственных действий будет решен вопрос о сообщении подозрения, избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения задержанного от занимаемой должности.

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Напомним, сотрудники военной прокуратуры совместно с Национальной полицией задержали главного специалиста отдела Городнянского военкомата Черниговской области. Подозреваемый за взятки снимал граждан с военного учета.