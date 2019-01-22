В еще одном ресторане Одессы произошел взрыв
Полиция сообщает о новом взрыве.
В еще одном ресторане Одессы произошел взрыв
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В еще одном ресторане Одессы произошел взрыв
Полиция работает на месте инцидента
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В ресторане в Приморском районе Одессы в одном из технических помещений заведения произошел взрыв. Никто из людей не пострадал.
Об этом сообщает Думская со ссылкой на местную полицию.
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"Сейчас на месте происшествия работают наряды полиции, следственно-оперативная группа Шевченковского отделения, кинологи и специалисты взрывотехнического управления. После проведения проверки события будет предоставлена соответствующая правовая квалификация", - уточнили в полиции.
Как сообщалось 21 января, у ресторана Блеф на 10-й станции Большого Фонтана в Одессе прогремел взрыв.