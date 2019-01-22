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В еще одном ресторане Одессы произошел взрыв

Комментариев: 3
Полиция сообщает о новом взрыве.
В еще одном ресторане Одессы произошел взрыв
© od.npu.gov.ua
Фото 1/3
  • Полиция работает на месте инцидента
  • Полиция работает на месте инцидента
  • Полиция работает на месте инцидента
В еще одном ресторане Одессы произошел взрыв
Полиция работает на месте инцидента
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В ресторане в Приморском районе Одессы в одном из технических помещений заведения произошел взрыв. Никто из людей не пострадал.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на местную полицию.

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"Сейчас на месте происшествия работают наряды полиции, следственно-оперативная группа Шевченковского отделения, кинологи и специалисты взрывотехнического управления. После проведения проверки события будет предоставлена соответствующая правовая квалификация", - уточнили в полиции.

Как сообщалось 21 января, у ресторана Блеф на 10-й станции Большого Фонтана в Одессе прогремел взрыв. 

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Теги: взрыв, ресторан, Одесса
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Комментариев (3)
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deadwest    22.01.2019, 10:14
Оценка:  -2
deadwest
Новость, после которой вы поймете, что все ваши проблемы с соседями – пустяки.
deadwest    22.01.2019, 10:14
Оценка:  -1
deadwest
Прошлой ночью в одной из квартир Полтавы прозвучали выстрелы из огнестрела. Испуганные соседи сообщили об этом в полицию, и на место происшествия немедленно прибыли патрульные полицейские.
deadwest    22.01.2019, 10:14
Оценка:  -1
deadwest
В указанной квартире копы обнаружили автомат Калашникова, из которого вероятно и были совершены выстрелы. Оружие принадлежит 62-летнему хозяину квартиры.
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