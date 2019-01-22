В Украину не пустили партию зараженных цитрусовых из Турции и Египта

Фрукты были заражены средиземноморской плодовой мухой.

В Украину не пустили 23 тонны зараженных цитрусовых wikipedia.org

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Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей предотвратила ввоз на территорию Украины партии зараженных мандаринов из Египта общим весом 22,4 тонны.

Как сообщила пресс-служба ведомства, эти грузы были заражены средиземноморской плодовой мухой.

Согласно сообщению, специалисты Госпродпотребслужбы выявили и задержали зараженную партию апельсинов при проведении фитосанитарного контроля в отделе таможенного оформления таможенного поста Западный в Киевской области. По информации ведомства, зараженный груз поступил из Египта.

Кроме того, добавили в пресс-службе, зараженная плодовой мухой партия мандаринов весом 17,3 тонны была выявлена и задержана в морском торговом порту Черноморск в Одесской области. В Госпродпотребслужбе отметили, что зараженная партия поступила из Турции.

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С целью недопущения подобных случаев ведомство направило в Турцию Египет ноты о несоответствии грузов фитосанитарным требованиям Украины.

Напомним, в Карибском море 277 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера заразились кишечной инфекцией.В Royal Caribbean отметили, что ждут результатов лабораторных исследований, чтобы определить, заразились ли пассажиры норовирусами.