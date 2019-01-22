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В "ДНР" обрушилась крыша завода: есть жертва

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Крыша завалилась на площади полторы тысячи квадратных метров.
Погибла женщина - завсклада
Погибла женщина - завсклада
cleaning911.ru

В городе Дебальцево Донецкой области (находится под контролем сепаратистов "ДНР") обрушилась крыша одного из цехов завода металлургического машиностроения.

Об этом во вторник, 22 января, сообщила пресс-служба так называемого "МЧС ДНР".

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"Дебальцево, Дебальцевский завод металлургического машиностроения, механосборочный цех – обрушение кровли под тяжестью снежного покрова. В результате обрушения погиб один человек", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что обрушение кровли произошло на площади 1,5 тысяч квадратных метров. 

"Спасатели извлекли из-под завала тело женщины 1973 года рождения", - добавили в так называемом "МЧС ДНР".

Отмечается, что погибшая являлась заведующей складом.

Как сообщалось 21 января, в Харькове под натиском большого количества снега рухнула крыша бывшего боксерского клуба.

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Теги: снег, завод, крыша, жертва, обрушение, ДНР, Новости Дебальцево, Дебальцево
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Комментариев (1)
Зорян_и_Шкиряк    22.01.2019, 10:55
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Ирония судьбы: советское наследие не выдержало утраты украинского владычества.
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