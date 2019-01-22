В "ДНР" обрушилась крыша завода: есть жертва
В городе Дебальцево Донецкой области (находится под контролем сепаратистов "ДНР") обрушилась крыша одного из цехов завода металлургического машиностроения.
Об этом во вторник, 22 января, сообщила пресс-служба так называемого "МЧС ДНР".
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"Дебальцево, Дебальцевский завод металлургического машиностроения, механосборочный цех – обрушение кровли под тяжестью снежного покрова. В результате обрушения погиб один человек", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что обрушение кровли произошло на площади 1,5 тысяч квадратных метров.
"Спасатели извлекли из-под завала тело женщины 1973 года рождения", - добавили в так называемом "МЧС ДНР".
Отмечается, что погибшая являлась заведующей складом.
Как сообщалось 21 января, в Харькове под натиском большого количества снега рухнула крыша бывшего боксерского клуба.