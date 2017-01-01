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Число жертв пожаров на "Маэстро" и "Канди" достигло 14

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Остается неизвестной судьба шести моряков с горящих кораблей.
Спасателям осталось найти тела шести моряков
Спасателям осталось найти тела шести моряков
EPA/UPG

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Четырнадцать человек погибли при пожаре на судах на судах “Маэстро“ и “Канди“ в районе Керченского пролива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в спасательных службах.

На данный момент остается неизвестной судьба шести человек из 32. Спасти удалось 12 человек.

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Напомним, спасательная операция в районе Керченского пролива сегодня утром перешла в поисковую, поскольку спасатели уже не надеются найти живыми пропавших моряков. Горение кораблей продолжалось.

Суда Канди и Маэстро под флагом Танзании загорелись в Керченском проливе, по предварительной информации, во время передачи топлива с борта на борт. По версии РФ, моряки могли нарушить правила безопасности.

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Теги: моряки, корабли, пожар, Керченский пролив, поиски, жертвы
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