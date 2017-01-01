Под Тернополем бизнесмена нашли застреленным в подвале

Бизнесмен владел рестораном, сетью детских игровых зон в Тернополе и несколькими карьерами.

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В собственном доме в поселке Большие Борки под Тернополем вчера вечером, 21 января, был найден мертвым местный известный бизнесмен.

Об этом сообщает 0352.ua.

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50-летнего мужчину обнаружили без признаков жизни и с огнестрельным ранением в подвале его дома. Рядом на полу лежала винтовка. Полиция рассматривает две версии: самоубийство и умышленное убийство.

Бизнесмен владел рестораном Старый дуб на выезде из Большой Березовицы, а также сетью детских игровых зон в Тернополе и несколькими карьерами. Также мужчина находился в специфических “околобизнесовых“ кругах, образовавшихся в девяностые годы прошлого века.

Как сообщает сайт Тернопольчане, некоторые из тех, кто знал погибшего говорят, что он мог покончить с собой, ведь в последнее время были проблемы с бизнесом, который он хотел продать, дела шли плохо. Что произошло на самом деле, устанавливают правоохранители. Детали трагедии выясняются.

Как сообщалось 16 января, в Харькове двое в масках тяжело ранили полицейского.