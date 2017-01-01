В селе под Одессой корью заболели почти 60 детей

Диагноз еще 10 детей уточняется.

В селе Шевченково Килийской объединенной территориальной громады в Одесской области у 58 детей выявлена корь и у еще 10 детей диагноз уточняется.

Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на заместителя начальника регионального департамента здравоохранения Оксану Рокунец-Сорочан.

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"Состояние их оценено как легкой степени тяжести. За последние сутки мы двоих детей, 9 месяцев и 3 лет, госпитализировали в районную больницу в инфекционное отделение. Угрозы для близлежащих сел на данный момент нет. В селе установлен карантин на 17 дней, школы и детсады закрыты. Эти дети находятся в стационаре, развернутом на дому, им оказывается медицинская помощь в полном объеме, они изолированы и не контактируют с другими детьми", - рассказала Оксана Рокунец-Сорочан.

Также по ее словам, родители отказываются от вакцинации и госпитализации по религиозным убеждениям.

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"Медики мониторят ситуацию, каждые 2 часа они созваниваются. Если мы видим, что состояние детей переходит с легкой степени в среднюю, мы убеждаем родителей госпитализировать их. Причина вспышки - на новогодние праздники приехали гости из Киева, девочка была больная. По эпидрасследованию мы связались с Киевом и знаем, что у них тоже есть случаи кори. В Одесской области за последнюю неделю мы отмечаем рост заболеваемости корью на 57%, если сравнивать 2 недели между собой, то у нас на этой неделе 72 случая против 46 за прошлую неделю", - заявила чиновник.

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