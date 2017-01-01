Под Херсоном обнаружили 11 незаконных билбордов с кандидатами в президенты
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В Херсонской области в двух городах обнаружили 11 билбордов с изображениями кандидатов в президенты Украины, которые были размещены с нарушением требований избирательного законодательства.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.
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"В течение суток в подразделения полиции области обратились наблюдатели Гражданской сети ОПОРА, которые обнаружили билборды с изображениями кандидатов в президенты Украины с нарушением требований избирательного законодательства. Полицейские предварительно установили, что в пгт. Скадовское размещено 8 таких билбордов, а в г. Херсоне - 3 билборда, на которых отсутствуют сведения об учреждении, которое осуществило их печать, тираж и информация о лицах, ответственных за выпуск", - говорится в сообщении .
Уточняется, что информация зарегистрирована в журнале единого учета, проводится проверка.
Как сообщалось 10 января, в КИУ заметили первые факты незаконной агитации на выборах-2019.