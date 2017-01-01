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Минздрав сообщил о количестве вакцин против кори в Украине

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Имеющиеся в наличии вакцины производства Бельгии и США.
Есть 933 352 дозы вакцин против кори
Есть 933 352 дозы вакцин против кори
depositphotos.com

В Министерстве здравоохранения назвали количество вакцин против кори в Украине.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

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Указано, что с 28 декабря 2018 года до 18 января 2019 года корью в Украине заболели уже 8498 человек: 3537 взрослых и 4961 ребенок.

“По состоянию на 17 января 2019 года в Украине есть 933 352 дозы вакцин против кори, паротита и краснухи производства Бельгии и США“, - говорится в сообщении.

Напомним, в селе Шевченково Килийской объединенной территориальной громады в Одесской области у 58 детей выявлена корь и у еще 10 детей диагноз уточняется. 

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Теги: вакцина, корь, эпидемия, Минздрав
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