Подкуп и хулиганство: Полиция получила 124 сообщения о предвыборных нарушениях

Наказание за махинации, связанные с избирательной кампанией, может быть разным, но вполне реально за это получить серьезный срок.

По словам Артема Шевченко, милиция уже получила 124 жалобы на избирательный процесс facebook.com/mvs.gov.ua

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С начала избирательной кампании полиция зафиксировала 124 сообщения о нарушениях, связанных с выборами президента. Об этом сообщил спикер МВД Артем Шевченко, передает пресс-служба МВД в Facebook.

Это общее количество поступивших правоохранителям сообщений, и не все они сразу становятся основанием для возбуждения уголовных производств, отметил спикер.

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По двум фактам из этих 124 сообщений сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований (хулиганство и подкуп избирателей).

Кроме того, были составлены 46 админпротоколов, проводится проверка 89 сообщений, а 19 обращений рассмотрены в соответствии с законом “Об обращениях граждан“.

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По словам Шевченко, наказание за подкуп и продажу голосов зависит от степени вины и тяжести преступления. При этом пресс-служба приводит пример приговора в Одесской области, где местная жительница за махинации во время избирательного процесса в 2018 году получила 5,5 лет тюрьмы.

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Напомним, ранее сообщалось, что под Херсоном обнаружили 11 незаконных билбордов с кандидатами в президенты.