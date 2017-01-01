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Подкуп и хулиганство: Полиция получила 124 сообщения о предвыборных нарушениях

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Наказание за махинации, связанные с избирательной кампанией, может быть разным, но вполне реально за это получить серьезный срок.
По словам Артема Шевченко, милиция уже получила 124 жалобы на избирательный процесс
По словам Артема Шевченко, милиция уже получила 124 жалобы на избирательный процесс
facebook.com/mvs.gov.ua

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С начала избирательной кампании полиция зафиксировала 124 сообщения о нарушениях, связанных с выборами президента. Об этом сообщил спикер МВД Артем Шевченко, передает пресс-служба МВД в Facebook.

Это общее количество поступивших правоохранителям сообщений, и не все они сразу становятся основанием для возбуждения уголовных производств, отметил спикер.

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По двум фактам из этих 124 сообщений сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований (хулиганство и подкуп избирателей).

Кроме того, были составлены 46 админпротоколов, проводится проверка 89 сообщений, а 19 обращений рассмотрены в соответствии с законом “Об обращениях граждан“.

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По словам Шевченко, наказание за подкуп и продажу голосов зависит от степени вины и тяжести преступления. При этом пресс-служба приводит пример приговора в Одесской области, где местная жительница за махинации во время избирательного процесса в 2018 году получила 5,5 лет тюрьмы.

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Напомним, ранее сообщалось, что под Херсоном обнаружили 11 незаконных билбордов с кандидатами в президенты.

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Теги: МВД, выборы президента, нарушения, подкуп, махинации
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