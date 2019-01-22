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СБУ разоблачила агента кремлевской "тролефермы"

Комментариев: 4
Спецслужба призывает граждан критически относиться к информационным вбросам.
В Сумской области разоблачили администратора антиукраинских интернет-сообществ
В Сумской области разоблачили администратора антиукраинских интернет-сообществ
facebook.com/SecurSerUkraine (иллюстративное фото)

В Сумской области обнаружили российского журналиста, который администрировал и осуществлял информационное наполнение антиукраинских интернет-сообществ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

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“Такого псевдоэксперта обнаружили сотрудники УСБУ в Сумской области. Мы установили российского журналиста, который с 2015 года находился в составе зарубежного антиукраинского центра. По заказу спецслужб РФ он администрировал и осуществлял информационное наполнение антиукраинских интернет-сообществ. В публикациях от имени вымышленных экспертов россиянин создавал негативный образ руководства Украины, способствовал дискредитации органов государственной власти, агитировал за изменение конституционного строя “, - говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что другим направлением его деятельности было инспирирование сепаратистских настроений в западных регионах.

Чтобы наладить “нужные“ связи, он совершал поездки в Черновицкую и Закарпатскую области. Там журналист записывал интервью с представителями румынского и венгерского нацменьшинств, сторонниками неорусинства. В дальнейшем эти сюжеты использовались российской пропагандой для создания негативного медийного образа украинской власти.

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По мнению СБУ, интернет-среда стала важным направлением российской гибридной агрессии и активно используется Кремлем для манипуляций и инспирации конфликтов.

“Поэтому еще раз предостерегаем граждан критически относиться к информационным вбросам и не поддаваться на отрежиссированные в РФ провокации“, - призывает Служба безопасности Украины.

Как сообщалось 17 января, СБУ разоблачила перевозчика в финансировании “ЛНР“.

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Теги: провокации, информационная война, дезинформация, соцсети, Россия, СБУ
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Комментариев (7)
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Сеемма    22.01.2019, 12:12
Оценка:  -2
Сеемма
ФСБ подкинуло гаранту виллу в Испании. Но мы не дураки, на это неведемся.
Зорян_и_Шкиряк    22.01.2019, 12:12
Оценка:  +2
Зорян_и_Шкиряк
А на БигМире произойдут громкие раскрытия? Тут ведь аналогичных "экспертов" пруд пруди!
WTF2wtf    22.01.2019, 12:11
Оценка:  +3
WTF2wtf
Этот ресурс нескольких путинских троллей с кучей рабочих аккаунтов прикормил и не думает банить ...
Зорян_и_Шкиряк    22.01.2019, 12:17
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
БигМир невменяем конечно. Эти "комментаторы" сеют ненависть. И непонятно, из чьего они окопа! Что проще: отмените возможность комментаторства! Нет же! На не кликушеских сайтах нет комментаторства - на РБК-Украина например. И что? В РФ он запрещён! А Корр или БМ не запрещены.
Делайте выводы!
WTF2wtf    22.01.2019, 12:22
Оценка:  0
WTF2wtf
А для кого это новость?
Ресурс только формально украинсий - владелец давно прячется в россии. Ему россияне даже отдали в пользование большинство крупных предприятий и шахт оккупированного Донбасса во "временное управление"!!! Это о чем-то говорит?
WTF2wtf    22.01.2019, 12:23
Оценка:  0
WTF2wtf
При этом россияне даже освободили владельца сего ресурса от уплаты "налогов" Донецку и Луганску с отданных ему местных предприятий!!!
За особые заслуги?
WTF2wtf    22.01.2019, 12:24
Оценка:  0
WTF2wtf
Не зря этого "молодого и успешного" называли кошельком Яныка наверное ... ))
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