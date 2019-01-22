СБУ разоблачила агента кремлевской "тролефермы"

Спецслужба призывает граждан критически относиться к информационным вбросам.

В Сумской области обнаружили российского журналиста, который администрировал и осуществлял информационное наполнение антиукраинских интернет-сообществ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

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“Такого псевдоэксперта обнаружили сотрудники УСБУ в Сумской области. Мы установили российского журналиста, который с 2015 года находился в составе зарубежного антиукраинского центра. По заказу спецслужб РФ он администрировал и осуществлял информационное наполнение антиукраинских интернет-сообществ. В публикациях от имени вымышленных экспертов россиянин создавал негативный образ руководства Украины, способствовал дискредитации органов государственной власти, агитировал за изменение конституционного строя “, - говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что другим направлением его деятельности было инспирирование сепаратистских настроений в западных регионах.

Чтобы наладить “нужные“ связи, он совершал поездки в Черновицкую и Закарпатскую области. Там журналист записывал интервью с представителями румынского и венгерского нацменьшинств, сторонниками неорусинства. В дальнейшем эти сюжеты использовались российской пропагандой для создания негативного медийного образа украинской власти.

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По мнению СБУ, интернет-среда стала важным направлением российской гибридной агрессии и активно используется Кремлем для манипуляций и инспирации конфликтов.

“Поэтому еще раз предостерегаем граждан критически относиться к информационным вбросам и не поддаваться на отрежиссированные в РФ провокации“, - призывает Служба безопасности Украины.

Как сообщалось 17 января, СБУ разоблачила перевозчика в финансировании “ЛНР“.