В Черкасской области взорвали банкомат

ПриватБанк объявил вознаграждение 50 000 гривен за любую информацию, которая поможет установить и задержать злоумышленников.

В селе Соколовка Черкасской области неизвестные взорвали уличный банкомат, который находился в помещении сельского совета.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка в городе Черкассы.

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“21 января в селе Соколовка Жашковского района Черкасской области, злоумышленники взорвали уличный банкомат ПриватБанка, вероятно, воздушно-газовой смесью. Банкомат находился в помещении сельского совета на улице Вишневая,20“, - говорится в сообщении.

В Национальной полиции в Черкасской области подтвердили информацию о подрыве уличного банкомата в селе Соколовка.

“Сейчас мы можем только подтвердить, что в селе Соколовка Жашковского района злоумышленники взорвали уличный банкомат. Личночсти еще не установлены, следователи полиции выясняют обстоятельства преступления“, - сообщили в пресс-службе.

Также, ПриватБанк объявил вознаграждение 50 000 гривен за любую информацию, которая поможет установить и задержать злоумышленников.

Как сообщалось в ноябре, в Днепре воры взорвали банкомат и украли деньги, потеряв шапку.