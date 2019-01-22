Порошенко процитировал Костенко и заверил, что федеральной Украине не бывать

По мнению президента, худшие времена для нашей страны уже закончилась, хотя гибридная война с Кремлем продолжается с дня провозглашения независимости.

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Гибридная война Кремля против Украины велась буквально с момента провозглашения независимости. Об этом по случаю Дня Соборности заявил президент Петр Порошенко, передает пресс-служба главы государства.

“Орудием для врага стали украинские политики, которые рисовали карту по разделу Украины, делили ее на русскоязычную и украиноязычную“, - отметил политик. По его словам, политики годами равнодушно смотрели на то, как разворовывали армию и помогали завязать на шее экономики “газовую петлю“ кабальных контрактов“.

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В то же время в 2014 году Украина твердо ступила на путь укрепления своей независимости, на путь в ЕС и НАТО, подчеркнул президент.

“Чтобы заставить нас отречься этого выбора, Москва аннексировала Крым и попыталась раздробить нас на части, чтобы легко проглотить“, - подчеркнул также Порошенко. По его словам, большими усилиями и потерями врага удалось остановить.

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Президент также обратился к жителям оккупированного Крыма и Донбасса: “Мы никогда о вас не забываем. Мы каждый день работаем для того, чтобы приблизить день вашего освобождения от враждебного ига“.

Он также подчеркнул, что Украина является унитарнам государством с одним государственным языком. “Так записано в украинской Конституции. Никаких федераций и никаких специальных статусов. Единственная независимая соборная Украина!“, - отметил президент.

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Порошенко также заверил, что и с экономической, и с политической точки зрения в Украине “худшее уже позади“, и процитировал стихотворение Лины Костенко со словами “немає часу на поразку“.

Напомним, ранее сообщалось, что участники акции по случаю Дня Соборности создали “живую цепь“ на мосту Патона в Киеве.