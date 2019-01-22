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Порошенко процитировал Костенко и заверил, что федеральной Украине не бывать

Комментариев: 6
По мнению президента, худшие времена для нашей страны уже закончилась, хотя гибридная война с Кремлем продолжается с дня провозглашения независимости.
Порошенко считает, что худшие времена Украина уже пережила
Порошенко считает, что худшие времена Украина уже пережила
president.gov.ua

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Гибридная война Кремля против Украины велась буквально с момента провозглашения независимости. Об этом по случаю Дня Соборности заявил президент Петр Порошенко, передает пресс-служба главы государства.

“Орудием для врага стали украинские политики, которые рисовали карту по разделу Украины, делили ее на русскоязычную и украиноязычную“, - отметил политик. По его словам, политики годами равнодушно смотрели на то, как разворовывали армию и помогали завязать на шее экономики “газовую петлю“ кабальных контрактов“.

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В то же время в 2014 году Украина твердо ступила на путь укрепления своей независимости, на путь в ЕС и НАТО, подчеркнул президент. 

“Чтобы заставить нас отречься этого выбора, Москва аннексировала Крым и попыталась раздробить нас на части, чтобы легко проглотить“, - подчеркнул также Порошенко. По его словам, большими усилиями и потерями врага удалось остановить.

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Президент также обратился к жителям оккупированного Крыма и Донбасса: “Мы никогда о вас не забываем. Мы каждый день работаем для того, чтобы приблизить день вашего освобождения от враждебного ига“.

Он также подчеркнул, что Украина является унитарнам государством с одним государственным языком. “Так записано в украинской Конституции. Никаких федераций и никаких специальных статусов. Единственная независимая соборная Украина!“, - отметил президент.

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Порошенко также заверил, что и с экономической, и с политической точки зрения в Украине “худшее уже позади“, и процитировал стихотворение Лины Костенко со словами “немає часу на поразку“.

Напомним, ранее сообщалось, что участники акции по случаю Дня Соборности создали “живую цепь“ на мосту Патона в Киеве.

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Теги: УНР, ЗУНР, День соборности, Порошенко, федерализация, РФ, Украина
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Комментариев (6)
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Зорян_и_Шкиряк    22.01.2019, 13:24
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Конечно не бывать!

- Никогда! Никогда Воробьянинов не протягивал руки!..
Колишній-східняк    22.01.2019, 13:22
Оценка:  -4
Колишній-східняк
Не единственная независимая соборная Украина, единая независимая соборная Украина - переводчики, мать вашу...
Колишній-східняк    22.01.2019, 13:24
Оценка:  -4
Колишній-східняк
вам только слепых через улицу переводить
Boxerogos    22.01.2019, 12:43
Оценка:  +4
Boxerogos
Жалкий алкоголик,о какой независимости ты гундосишь,если страна последние пять лет находится под внешным управлением,а ты сам выпускаешь хозяйские xyи только для того чтобы бухнуть,или побредоносить!
Зорян_и_Шкиряк    22.01.2019, 13:25
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
Мне интересно, коллега! Чисто детское любопытство: почему Вас ещё не забанили??? ))
Колишній-східняк    22.01.2019, 13:32
Оценка:  -5
Колишній-східняк
Достаточно подменить некоторые буквы схожими латинскими аналогами и система уже ругательные и запрещенные буквосочетания не различает Это же элементарно, Ватсон!
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