Два дома, 12 квартир и биткоины: Балашов показал доходы семьи

Кандидат в президенты владеет вместе с семьей двумя домами в Киеве и области, 10 гаражами и 10 биткоинами.

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Кандидат в президенты Геннадий Балашов задекларировал 1,2 млн грн доходов от предпринимательской деятельности в 2017 году. Об этом сообщают “Украинские Новости“.

По данным Единого реестра декларации лиц, он также задекларировал 495 тысяч долларов, 330 тысяч евро и 2,4 млн грн наличными в общей собственности с женой Натальей и отдельно 10 биткоинов.

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Балашов также является конечным бенефициаром компаний ООО “Лісники сіті“ (49,1% капитала стоимостью 0,8 млн гривен), ПП “Агентство нерухомості Липки“ (100% капитала стоимостью 1000 грн), “Оушенсайд Котедж LLC“ с главным офисом в США (67% капитала стоимостью 27,6 млн грн) и ООО А1А Оушеншор LLC в США (50% капитала стоимостью 23,5 млн грн).

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У кандидата - три земельных участка в Киеве площадью от 400 до 637 м2 стоимостью от 914 тысяч грн до 2,5 млн грн и жилой дом в Киеве площадью 466,90 м2 стоимостью 1,5 млн грн.

Кроме того, политик задекларировал три квартиры в Киеве площадью от 58,80 до 480,10 м2, 10 гаражей площадью от 15,20 до 16,10 м2, три офиса в Киеве площадью от 109,7 до 273,60 м2 (от 250 тысяч до 2 млн грн). Балашов также владеет автомобилем Mersedes Benz CL 500 2007 года выпуска стоимостью 500 тысяч грн.

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Совместно с родственниками у кандидата также есть жилой дом в селе Лисники в Киевской области площадью 100,80 м2 (стоимость - 1,3 млн грн) и пять квартир в Киеве площадью от 31,80 м2 до 273,60 м2 (стоимость - от 10 тысяч грн до 1,4 млн грн).

Балашов задекларировал 0,4 млн гривен дохода жены от предпринимательской деятельности. Отдельно в ее собственности - квартира в Киеве площадью 110,10 м2 стоимостью 2,7 млн грн.

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У сына Балашова Геннадия есть своя квартира в Киеве (площадь 67,30 м2), у дочери Юлии - две квартиры в Киеве (площадь - 82,30 м2 и 146,90 м2).

Жена кандидата владеет автомобилем Mersedes Benz GL 350 CDI 2013 года выпуска стоимостью 505 тысяч грн, дочь - Lexus RX 270 2013 года выпуска стоимостью 400 тысяч грн.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК официально зарегистрировал Геннадия Балашова кандидатом в президенты.