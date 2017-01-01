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На двух подпольных АЗС в Запорожье изъяли 37 тонн дизтоплива

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В ходе обысков изъято топливо и колонку стоимостью около 2 млн гривен.
Незаконная деятельность проводилась в областном центре сразу по двум адресам
Незаконная деятельность проводилась в областном центре сразу по двум адресам
zp.sfs.gov.ua

В городе Запорожье сотрудники налоговой полиции Государственной фискальной службы изъяли около 37 тонн дизельного топлива на двух подпольных автозаправочных станциях.

Об этом сообщила пресс-служба облуправления ГФС.

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По данным ведомства, в ходе операции Акциз-2019 правоохранители установили, что местный житель организовал продажу дизтоплива без получения разрешения на данный вид хозяйственной деятельности. Незаконная деятельность проводилась в областном центре сразу по двум адресам", - говорится в сообщении.

В ходе обысков изъято топливо, металлические емкости для его хранения и топливно-раздаточную колонку -  общей стоимостью около 2 млн гривен. В отношении гражданина составлен административный протокол. Ведется дальнейшая проверка.

Как сообщалось в сентябре 2018 года, на Харьковщине разоблачили подпольный НПЗ.

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Теги: топдиво, АЗС, Запорожье
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