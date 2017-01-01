Бои за Дебальцево: Командир батареи получил 6 лет тюрьмы за дезертирство

Командир батареи в 2015 году дезертировал вместе со своим подразделением.

Суд приговорил к 6 годам лишения свободы и амнистировал бывшего командира противотанковой батареи Евгения Ткачука за отказ выполнять приказы и вывод своих подчиненных с позиций во время боев за Дебальцево Донецкой области в феврале 2015 года.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Читай также: Попробуй, откажись! Бывший контрактник армии РФ рассказал, как попал на Донбасс

Обвиняемый страший лейтенант в феврале 2015 года был командиром противотанковой батареи 25-го отдельного мотопехотного батальона (батальон Киевская Русь), а на данный момент работает комбайнером в агрофирме в Хмельницкой области.

Установлено, что Ткачук с 31 января по 1 февраля 2015 года находился со своими подчиненным на огневых позициях в селе Коммуна на территории недействующего детского сада между городами Углегорск и Дебальцево.

Он получил приказ от командира батальона и начальника сектора не допустить прорыва танков, бронетехники и российских войск и боевиков на участке дороги Горловка - Углегорск - Коммуна - Дебальцево.

Тем не менее, проявив трусость и нарушив устав Сухопутных войск, командир батареи не выполнил приказ, боевые позиции не укрепил, не предоставил огневую поддержку соседним боевым подразделениям.

Читай также: В “ДНР“ за “шпионаж в пользу Украины“ на 14 лет посадили бармена

Более того, около 2:00 1 февраля 2015 года обвиняемый самовольно сформировал и, лично возглавив колонну военной техники, вместе с личным составом батареи в количестве 53 военнослужащих с техникой и оружием покинул боевые позиции, выбыл из зоны АТО через города Артемовск и Славянск (Донецкая область) в направлении полигона Десна (Черниговская область).

Колонна дезертиров была задержана Военной службой правопорядка только около 12:30 в городе Изюм Харьковской области.

Прокуратура отметила, что действия командира батареи повлекли тяжкие последствия, а именно, сорвали выполнение боевого приказа, создали угрозу дестабилизации ситуации вокруг Дебальцево.

В суде обвиняемый раскаялся и признал свою вину полностью.

Суд в январе текущего года приговорил Ткачука к 6 годам тюрьмы, но амнистировал его в связи тем, что тот является экс-участником АТО.

Читай также: Посол ЕС напомнил, как вопреки Минску-2 захватили Дебальцево

Стоит отметить, бои за Дебальцево длились с 25 января до 18 февраля 2015 года. В итоге город был захвачен российскими военными и боевиками. По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, штурм города проходил при прямой поддержке кадровых военных РФ, в боях принимали участие до 8 российских батальонных тактических групп и артиллерийских дивизионов.

Как сообщалось в мае 2018 года, вещи погибших под Иловайском бойцов нашли на свалке - в скотомогильнике.