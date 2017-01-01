В Запорожье СБУ блокировала ретрансляцию телеканалов РФ

Местный житель на своих сайтах ретранслировал пропагандистские телеканалы страны-агрессора.

При обысках было найдено соответствующее техническое оборудование ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Запорожье ретрансляцию запрещенных в нашей стране российских телевизионных каналов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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"Оперативники спецслужбы установили, что местный житель на своих сайтах ретранслировал пропагандистские телеканалы страны-агрессора. Указанный контент входит в Перечень иностранных программ, содержание которых не соответствует требованиям украинского законодательства и Европейской конвенции о трансграничном телевидении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для просмотра запрещенных каналов делец также предлагал зрителям плей-листы с программным обеспечением IP-телевидения.

Во время санкционированных следственных действий в помещении администратора правоохранители обнаружили техническое оборудование, которое использовалось в противоправной деятельности.

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В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное следствие.

Как сообщалось 22 января, СБУ разоблачила агента кремлевской "тролефермы".