В Запорожье СБУ блокировала ретрансляцию телеканалов РФ
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Запорожье ретрансляцию запрещенных в нашей стране российских телевизионных каналов.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
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"Оперативники спецслужбы установили, что местный житель на своих сайтах ретранслировал пропагандистские телеканалы страны-агрессора. Указанный контент входит в Перечень иностранных программ, содержание которых не соответствует требованиям украинского законодательства и Европейской конвенции о трансграничном телевидении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для просмотра запрещенных каналов делец также предлагал зрителям плей-листы с программным обеспечением IP-телевидения.
Во время санкционированных следственных действий в помещении администратора правоохранители обнаружили техническое оборудование, которое использовалось в противоправной деятельности.
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В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное следствие.
Как сообщалось 22 января, СБУ разоблачила агента кремлевской "тролефермы".