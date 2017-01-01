Нашли нарколога, осматривавшего Зайцеву - журналист

Врача, которого искали около полугода, направляют в суд для дачи показаний, сообщила журналистка.

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Правоохранители нашли нарколога Елену Федирко, которая осматривала участницу резонансного ДТП в Харькове Елену Зайцеву непосредственно после аварии.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила во вторник, 22 января, журналист Татьяна Доцяк на своей странице в Facebook.

Она отметила, что эту информацию ей также подтвердил следователь Игорь Волков.

По словам Доцяк, сейчас нарколога Елену Федирко везут в суд.

“Нашлась нарколог Федирко, которая осматривала Зайцеву сразу после ДТП. Сейчас ее доставляют в суд“, - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, 7 августа Киевский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство адвоката обвиняемого Геннадия Дронова Сергея Перепелицы об установлении местонахождения специалиста наркоцентра Федирко, которая брала анализы у обвиняемой Зайцевой сразу после аварии.

“Я мотивировал свое ходатайство тем, что свидетель (Федирко – ред.) был заявлен и его нужно допросить, чтобы понять, почему Министерство здравоохранения, оценив данные, которые есть в деле, смогло сделать вывод о том, что Зайцева на момент ДТП находилась в состоянии, вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих веществ, а врач с более чем 10-летним стажем этого сделать не смогла и не отобрала необходимое количество биологического материала для анализов“, - сказал журналистам Перепелица.

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Однако, найти нарколога Федирко все это время не удавалось. В частности, сообщалось, будто Федирко уехала на неподконтрольную Киеву территорию, позже судья отрицала достоверность этой информации.