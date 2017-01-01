Кошулинский стал единым кандидатом от С14, ОУН и "Свободы"

Националиста выдвинули в президенты пять правых политических сил.

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На съезде ВО “Свобода“ Руслана Кошулинского выдвинули единым кандидатом в президенты от пяти правых сил. Об этом сообщается на странице партии в Facebook.

Кошулинского представил свободовцам как единого кандидата лидер партии Олег Тягнибок.

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Политика, помимо ВО “Свобода“ поддержали также “Правый сектор“, С14, КУН и ОУН.

Напомним, ранее сообщалось, что Радикальная партия выдвинула Олега Ляшко кандидатом в президенты.