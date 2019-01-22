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В запорожском зоопарке умер один из замученных в Покровске львов

Комментариев: 1
В Васильевском зоопарке на реабилитации будут находиться донецкие животные до решения суда по их дальнейшей судьбе.
У животного было много открытых ран, организм был сильно заражен паразитами
У животного было много открытых ран, организм был сильно заражен паразитами
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Привезенный из Покровска лев умер в Васильевском зоопарке Запорожской области в воскресенье, 20 января.

Об этом сообщает Depo.Запорижжя со ссылкой на страницу зоозащитной организации UAAA.

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“В ночь на воскресенье, 20 января, в зоопарке скончался самый изможденный лев. У животного было немало открытых ран, организм был сильно заражен паразитами. Ветеринары боролись за жизнь царя зверей, но спасти животное не удалось“, - говорится в сообщении.

Напомним, в Васильевский зоопарк прибыли звери из частного зоопарка в Покровска Донецкой области. Зверей там держали в крошечных клетках, в ужасных условиях. Тревогу забили зоозащитники, ныне владельцем зоопарка занимаются правоохранители.

Как сообщалось 22 января, в Житомире возле медцентра поймали рысь - животное было сильно измождено.

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Теги: животные, зоопарк, лев, Запорожская область
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Комментариев (1)
Vesna_Krasna2    22.01.2019, 14:03
Оценка:  +4
Vesna_Krasna2
Зоозащитники долго раскачивались. Давно надо было изьять животных.
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