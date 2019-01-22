В ЦИК уже поступили 25 заявок на участие в выборах президента

За последнее время к списку подавших документы добавились еще три кандидата.

В ЦИК уже подали документы 25 человек facebook.com/UACEC

Читай также: Кошулинский стал единым кандидатом от С14, ОУН и “Свободы“

В Центральную избирательную комиссию подали документы для участия в выборах президента уже 25 человек. Об этом сообщил спикер ЦИК Константин Хивренко, передает УНН.

Последними подали документы трое - Аркадий Корнацкий, Илья Кива и Виктор Лебединец, уточнил он, добавив, что общее число претендующих на участие в гонке по состоянию на сейчас составляет 25 человек.

Читай также: Два дома, 12 квартир и биткоины: Балашов показал доходы семьи

Корнацкий и Лебединец планируют участвовать в выборах как самовыдвиженцы, Киву выдвинула Соцпартия Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в полицию поступили 124 сообщения о нарушениях по время избирательной кампании.