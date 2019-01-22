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В ЦИК уже поступили 25 заявок на участие в выборах президента

Комментариев: 2
За последнее время к списку подавших документы добавились еще три кандидата.
В ЦИК уже подали документы 25 человек
В ЦИК уже подали документы 25 человек
facebook.com/UACEC

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В Центральную избирательную комиссию подали документы для участия в выборах президента уже 25 человек. Об этом сообщил спикер ЦИК Константин Хивренко, передает УНН.

Последними подали документы трое - Аркадий Корнацкий, Илья Кива и Виктор Лебединец, уточнил он, добавив, что общее число претендующих на участие в гонке по состоянию на сейчас составляет 25 человек.

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Корнацкий и Лебединец планируют участвовать в выборах как самовыдвиженцы, Киву выдвинула Соцпартия Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в полицию поступили 124 сообщения о нарушениях по время избирательной кампании.

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Теги: выборы президента, кандидаты, ЦИК, регистрация
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Комментариев (2)
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zadneprohodchik    22.01.2019, 14:29
Оценка:  0
zadneprohodchik
А шредер есть уже?
atos    22.01.2019, 14:25
Оценка:  -1
atos
Всё 25 Петины птенцы?)))
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