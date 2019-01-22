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В Умани арестовали двух граждан США, изувечивших распятие Христа

Комментариев: 12
В Умани перед Крещением вандалы повредили гипсовое распятие Иисуса Христа.
Злоумышленникам грозит до 5 лет тюрьмы
Злоумышленникам грозит до 5 лет тюрьмы

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В городе Умань Черкасской области взяли под стражу двух граждан США, которые 19 января частично разрушили гипсовую скульптуру Иисуса Христа, отломив скульптуре ноги.

Об этом сообщает местное издание 04744.info.

Досудебное расследование установило, что 19-летний и 20-летний граждане США разрушили скульптуру, установленную на деревьевянном кресте на скале рядом с прудом по улице Освободителей. Злоумышленники отломали элемент в виде ног, бросили его на землю и убежали.

На момент совершения правонарушения злоумышленники были навеселе. Однако они действовали целенаправленно, умышленно, из хулиганских побуждений и с особой дерзостью.

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Как сообщалось, уманская местная прокуратура сообщила о подозрении двум гражданам США в повреждении гипсового распятия Иисуса Христа.

Злоумышленникам грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от четырех до пяти лет.

Как сообщалось 9 января, в Дрогобыче вандалы разбили окна Хоральной синагоги.

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Теги: вандалы, крест, Умань
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Комментариев (12)
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Зорян_и_Шкиряк    22.01.2019, 15:07
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Когда уже этот вопрос будет наконец решён окончательно?
ВосставшийИзБана    22.01.2019, 15:11
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Какой именно?
    22.01.2019, 15:05
Оценка:  0
НЕРАБЫ , ВЫ НИЧЕГО НЕ ПОПУТАЛИ ?!
ВЫ НА КОГО ХВОСТ ПОДНЯЛИ СЯВКИ ПОЗОРНЫЕ ?!
ВЫ КОГО АРЕСТОВАЛИ ?!
ВЫ ЗАБЫЛИ КТО ВАС ........И КОРМИТ ?!
Таврія    22.01.2019, 14:45
Оценка:  0
Таврія
Скоти.
ВосставшийИзБана    22.01.2019, 14:58
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Не скоты, а богоизбранные.
Эриг    22.01.2019, 14:40
Оценка:  +1
Эриг
Что значит с особой дерзостью. А когда знаменитые феминистки крест пилили у всех на виду, так ничего не случилось. В чем разница, в том что это два подростка, а не финансируемые олигархами активистки?
Наказание не соответствует содеянному. Несоразмерная строгость на почве религиозной шизофрении.
ВосставшийИзБана    22.01.2019, 14:53
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Не будь так строг к писакам БМ. Ну не понимают они что пишут. Например: изувечить гипсовое изваяние невозможно априори. Изувечить можно только живой организм по определению этого понятия. Далее: этот акт , судя по видео, совершили представители секты хасидов. Это секта иудейского толка.
ВосставшийИзБана    22.01.2019, 14:56
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Это ортодоксальные иудеи. А по мнению некоторых безграмотных русскоговорящих - это православные иудеи. 20-летнего переростка называть подростком тоже врядли корректно. И самое главное: это - иудеи. Любая выходка, а тем более на религиозной почве, сойдет им с рук. Они же богоизбранные.
ВосставшийИзБана    22.01.2019, 14:57
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
А тех, кто будет возмущаться их действиями тут же обвинят в антисемитизме, ксенофобии и нетолерантности.
Эриг    22.01.2019, 15:02
Оценка:  +1
Эриг
Что за. Что за.. Бобза, ты собрался манипулировать моим сознанием? Ладно, будем считать, что ты просто пишешь это просто используя возможность. Лично мне все равно кто они. И на видео больше похоже что они не ждали, что ноги отвалятся. Выглядит как нелепая пакость, но не от 4 до 5, это дурдом же.
Эриг    22.01.2019, 15:04
Оценка:  0
Эриг
Серьезно, от 4 до 5, это сталинизм в православном варианте. Максимум штраф и публичный выговор. Вот если повторно напакостят, тогда уже не отвертятся.
ВосставшийИзБана    22.01.2019, 15:09
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Ничего им не будет. Отпустят их с миром. А для БМ главное народ взбудоражить. Лично мне плевать что иудеи со своим иудейским мессией сделали. К тому же оплатить ремонт этой поделки для них не составит проблемы.
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