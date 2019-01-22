В Умани арестовали двух граждан США, изувечивших распятие Христа

В Умани перед Крещением вандалы повредили гипсовое распятие Иисуса Христа.

Злоумышленникам грозит до 5 лет тюрьмы

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В городе Умань Черкасской области взяли под стражу двух граждан США, которые 19 января частично разрушили гипсовую скульптуру Иисуса Христа, отломив скульптуре ноги.

Об этом сообщает местное издание 04744.info.

Досудебное расследование установило, что 19-летний и 20-летний граждане США разрушили скульптуру, установленную на деревьевянном кресте на скале рядом с прудом по улице Освободителей. Злоумышленники отломали элемент в виде ног, бросили его на землю и убежали.

На момент совершения правонарушения злоумышленники были навеселе. Однако они действовали целенаправленно, умышленно, из хулиганских побуждений и с особой дерзостью.

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Как сообщалось, уманская местная прокуратура сообщила о подозрении двум гражданам США в повреждении гипсового распятия Иисуса Христа.

Злоумышленникам грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от четырех до пяти лет.

Как сообщалось 9 января, в Дрогобыче вандалы разбили окна Хоральной синагоги.