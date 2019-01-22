Оккупанты хранят боеприпасы в больницах и не дают выезжать "скорым" - разведка

От медиков на оккупированной части Донбасса требуют быть постоянно готовыми выполнять указания боевиков.

На Донбассе "скорые" выезжают на вызов только в самых экстренных случаях - разведка mil.gov.ua

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РФ на Донбассе продолжает скрыто наращивать объемы поставок вооружения и военной техники для нужд соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ. Об этом сообщило ГУ разведки Минобороны.

При этом сами боеприпасы размещают в объектах инфраструктуры, в том числе - на территории больниц вблизи линии соприкосновения, подчеркивает ведомство.

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“Интенсивно пополняются существующие и формируются новые оперативные резервы оружия, боеприпасов и другого военного имущества“, - говорят в разведке.

“Склады с боеприпасами и взрывчатыми материалами обустраиваются на объектах гражданской инфраструктуры, в том числе - на территории лечебных учреждений“, - отметили там.

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При этом из-за использования российскими оккупационными войсками территории, объектов и имущества медучреждений ухудшилось состояние медицинского обслуживания населения.

“Медицинский персонал гражданских больниц обязан поддерживать постоянную готовность к немедленному выполнению задач в интересах российских оккупационных войск“, - рассказали в разведке.

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В связи с этим выезд автомобилей скорой помощи по вызову населения осуществляется только в экстренных случаях с разрешения начальника медслужбы местного российского военного гарнизона.

Напомним, ранее сообщалось, что в последние сутки боевики резко уменьшили количество обстрелов на Донбассе.