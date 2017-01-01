Под Сумами СБУ ликвидировала банду рекетиров

Пятеро ранее судимых мужчин подозреваются в рэкете.

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В Сумской области сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся вымогательством.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Отмечается, что в состав банды входили пятеро ранее судимых местных жителей, причастных к совершению особо тяжких преступлений.

Создавая искусственные конфликтные ситуации, злоумышленники вымогали деньги у предпринимателей.

Тем, кто отказывался платить "дань", рэкетиры угрожали насилием и уничтожением имущества. На данное время все члены банды задержаны.

Как сообщалось, на Волыни задержали очередных "оборотней" в форме патрульных.