Под Сумами СБУ ликвидировала банду рекетиров
Пятеро ранее судимых мужчин подозреваются в рэкете.
Под Сумами СБУ ликвидировала банду рекетиров
© ssu.gov.ua
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Под Сумами СБУ ликвидировала банду рекетиров
На Сумщине задержали банду рэкетиров
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В Сумской области сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся вымогательством.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
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Отмечается, что в состав банды входили пятеро ранее судимых местных жителей, причастных к совершению особо тяжких преступлений.
Создавая искусственные конфликтные ситуации, злоумышленники вымогали деньги у предпринимателей.
Тем, кто отказывался платить "дань", рэкетиры угрожали насилием и уничтожением имущества. На данное время все члены банды задержаны.
Как сообщалось, на Волыни задержали очередных "оборотней" в форме патрульных.