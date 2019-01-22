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ПАСЕ может потребовать от РФ не стрелять в украинские корабли на Азове

Комментариев: 15
Даже если России покажется, что корабли нарушили ее территориальные воды", предлагается избегать новых случаев применения силы.
ПАСЕ предлагают проголосовтаь за отправку миссии в Керченский пролив
ПАСЕ предлагают проголосовтаь за отправку миссии в Керченский пролив
facebook.com/ParliamentaryAssembly

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Первый проект доклада ПАСЕ о результатах агрессии РФ в Керченском проливе уже готоа. Его представил коллегам докладчик по вопросу ситуации в Азовском море, немецкий депутат Андреас Ник, передает Европейская правда.

В пленарном зале резолюцию ПАСЕ по Керческому проливу рассмотрят в четверг. Возможное решение ассамблеи называется “Эскалация напряжения вокруг Азовского моря и Керченского пролива и угрозы европейской безопасности“.

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Прямых упоминаний о российской агресси в названии нет, в тексте документа ПАСЕ предлагают потребовать от РФ безотлагательно освободить украинских моряков и обеспечить получение ими необходимой медицинской, юридической, консульской помощи.

Кроме того, ПАСЕ может потребовать от России обеспечить свободный проход по Керченскому проливу для украинских кораблей. Помимо этого, документо предлагается призвать к недопущению новых новых случаев применения силы, даже если РФ будет считать, что корабли “нарушили“ территориальные воды.

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Также в проект может войти заверение в поддержке территориальной целостности Украины, включая Крым и направление в Азовское море международной наблюдательной миссии.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцев в ПАСЕ лишили мест в регламентном комитете.

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Теги: ПАСЕ, резолюция, Украина, агрессия РФ, Азов, Керченский пролив
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Комментариев (15)
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Boxerogos    22.01.2019, 16:49
Оценка:  -5
Boxerogos
Стрелять будет нельзя,но ведь таранить и брать на абордаж никто не запретит.)))))))
WTF2wtf    22.01.2019, 16:51
Оценка:  +2
WTF2wtf
Больное путинское украинофобко ...
Boxerogos    22.01.2019, 16:55
Оценка:  -1
Boxerogos
Бессильно-потешный потрохосос,ты снова балаболишь в трубу,так и не сумев доказать моей причастности к России.А значит я снова,как ты и хотел,посылаю тебя на хyй!)))))))))))
WTF2wtf    22.01.2019, 17:04
Оценка:  0
WTF2wtf
Путинское, ты в конце своего очередного тупого ляпа имя своего кремлевского царька не полностью написало - ЛО в конце упустило
    22.01.2019, 15:58
Оценка:  -4
А КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ КАКАЯ-ТО ПАСЕ ИМЕЕТ К РОССИИ ?!
ВЫ ЭУРОПЭЙЦЯМ В РЕЗИНОВЫХ ПЕРЧАТКАХ УКАЗЫВАЙТЕ КАК ЖИТЬ , ДА МЕЛОЧЬ ПО УГЛАМ СШИБАЙТЕ НА ПРОКОРМ , А ТО БЕЗ ВЗНОСОВ РОССИИ КАК ТО ГРУСТНО .....))))
*******    22.01.2019, 16:11
Оценка:  +1
*******
«Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете». - Иван Тургенев
Sancho-s    22.01.2019, 15:54
Оценка:  +1
Sancho-s
могут потребовать - это очень страшно
*******    22.01.2019, 16:13
Оценка:  0
*******
Надо подождать корабли федерастов сами себя потопят, в море не разминутся
    22.01.2019, 15:48
Оценка:  -5
ЧЁ ЗА БРЕД ?!
ДАЖЕ ЕСЛИ ПОКАЖЕТСЯ !
#ДЕБИЛЫБЛЯДЬ .....
Колишній-східняк    22.01.2019, 15:49
Оценка:  +2
Колишній-східняк
В последнем случае им показалось.
виджай    22.01.2019, 15:42
Оценка:  +2
виджай
пусть,млять.крестится,если ей покажется...
Аделька    22.01.2019, 15:40
Оценка:  -4
Аделька
Логично тогда всем странам в мире запретить охранять свои границы.
виджай    22.01.2019, 15:42
Оценка:  +2
виджай
ваши границы на Севере,в мокшанских болотах.
шаман_ярик    22.01.2019, 15:55
Оценка:  +4
шаман_ярик
Оккупанты не имеют права на свои границы.
*******    22.01.2019, 16:13
Оценка:  +1
*******
"В душе каждого русского, в отличие от европейца, живет хитрое злобное животное". - Карл Густав Юнг в одном из интервью

Какие Ваши границы????
Захватили твари территорию и права качаете
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