ПАСЕ может потребовать от РФ не стрелять в украинские корабли на Азове

Даже если России покажется, что корабли нарушили ее территориальные воды", предлагается избегать новых случаев применения силы.

ПАСЕ предлагают проголосовтаь за отправку миссии в Керченский пролив facebook.com/ParliamentaryAssembly

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Первый проект доклада ПАСЕ о результатах агрессии РФ в Керченском проливе уже готоа. Его представил коллегам докладчик по вопросу ситуации в Азовском море, немецкий депутат Андреас Ник, передает Европейская правда.

В пленарном зале резолюцию ПАСЕ по Керческому проливу рассмотрят в четверг. Возможное решение ассамблеи называется “Эскалация напряжения вокруг Азовского моря и Керченского пролива и угрозы европейской безопасности“.

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Прямых упоминаний о российской агресси в названии нет, в тексте документа ПАСЕ предлагают потребовать от РФ безотлагательно освободить украинских моряков и обеспечить получение ими необходимой медицинской, юридической, консульской помощи.

Кроме того, ПАСЕ может потребовать от России обеспечить свободный проход по Керченскому проливу для украинских кораблей. Помимо этого, документо предлагается призвать к недопущению новых новых случаев применения силы, даже если РФ будет считать, что корабли “нарушили“ территориальные воды.

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Также в проект может войти заверение в поддержке территориальной целостности Украины, включая Крым и направление в Азовское море международной наблюдательной миссии.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцев в ПАСЕ лишили мест в регламентном комитете.