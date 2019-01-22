ПАСЕ может потребовать от РФ не стрелять в украинские корабли на Азове
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Первый проект доклада ПАСЕ о результатах агрессии РФ в Керченском проливе уже готоа. Его представил коллегам докладчик по вопросу ситуации в Азовском море, немецкий депутат Андреас Ник, передает Европейская правда.
В пленарном зале резолюцию ПАСЕ по Керческому проливу рассмотрят в четверг. Возможное решение ассамблеи называется “Эскалация напряжения вокруг Азовского моря и Керченского пролива и угрозы европейской безопасности“.
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Прямых упоминаний о российской агресси в названии нет, в тексте документа ПАСЕ предлагают потребовать от РФ безотлагательно освободить украинских моряков и обеспечить получение ими необходимой медицинской, юридической, консульской помощи.
Кроме того, ПАСЕ может потребовать от России обеспечить свободный проход по Керченскому проливу для украинских кораблей. Помимо этого, документо предлагается призвать к недопущению новых новых случаев применения силы, даже если РФ будет считать, что корабли “нарушили“ территориальные воды.
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Также в проект может войти заверение в поддержке территориальной целостности Украины, включая Крым и направление в Азовское море международной наблюдательной миссии.
Напомним, ранее сообщалось, что украинцев в ПАСЕ лишили мест в регламентном комитете.
ВЫ ЭУРОПЭЙЦЯМ В РЕЗИНОВЫХ ПЕРЧАТКАХ УКАЗЫВАЙТЕ КАК ЖИТЬ , ДА МЕЛОЧЬ ПО УГЛАМ СШИБАЙТЕ НА ПРОКОРМ , А ТО БЕЗ ВЗНОСОВ РОССИИ КАК ТО ГРУСТНО .....))))
ДАЖЕ ЕСЛИ ПОКАЖЕТСЯ !
#ДЕБИЛЫБЛЯДЬ .....
Какие Ваши границы????
Захватили твари территорию и права качаете