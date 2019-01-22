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В Украине хотят поделить улицы, как в Евросоюзе

Комментариев: 3
Такой подход поможет минимизировать пробки в городах.
Проект сейчас разрабатывается
Проект сейчас разрабатывается
depositphotos.com

В Украине хотят классифицировать улице в соответствии с назначением, как это введено в странах Евросоюза. 

Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

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“Рассматривается норма о введении классификации улиц в зависимости от их функционального назначения: для пешеходов, велосипедистов, общественного транспорта, автомобилей или смежного движения. В соответствии с этим могут быть прописаны требования и рекомендации относительно ширины различных функциональных зон: пешеходной, велосипедной и т.д.“, - сообщили в пресс-службе министерства.

По мнению заместителя профильного министра Льва Парцхаладзе, Украине не хватает подхода к организации пешеходной и транспортной инфраструктуры, как в Европе, где улицы классифицируются по их функциональному назначению, поэтому сейчас Минрегион работает над внедрением такого подхода и в стране.

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Такой подход, как отмечается, поможет минимизировать заторы в городах, уменьшить уровень автомобилизации за счет приоритета общественного транспорта и организации многофункциональных улиц для гармоничного развития населенных пунктов.

Проект соответствующих изменений в ГСН сейчас разрабатывается.

Напомним, мост Метро в Киеве ждет масштабная реконструкция. Точные даты начала ремонта пока неизвестны. 

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Теги: дороги, улицы, Минрегион, транспорт
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Комментариев (3)
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Аделька    22.01.2019, 16:04
Оценка:  -1
Аделька
Может научитесь дороги сначала качественно ремонтировать?
Strv-003-3    22.01.2019, 16:22
Оценка:  -1
Strv-003-3
главное слово здесь - "хотят
"
Аделька    22.01.2019, 16:03
Оценка:  0
Аделька
Так вот от кого пробки,от велосипедистов))))
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