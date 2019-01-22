В Украине хотят поделить улицы, как в Евросоюзе

Такой подход поможет минимизировать пробки в городах.

В Украине хотят классифицировать улице в соответствии с назначением, как это введено в странах Евросоюза.

Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

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“Рассматривается норма о введении классификации улиц в зависимости от их функционального назначения: для пешеходов, велосипедистов, общественного транспорта, автомобилей или смежного движения. В соответствии с этим могут быть прописаны требования и рекомендации относительно ширины различных функциональных зон: пешеходной, велосипедной и т.д.“, - сообщили в пресс-службе министерства.

По мнению заместителя профильного министра Льва Парцхаладзе, Украине не хватает подхода к организации пешеходной и транспортной инфраструктуры, как в Европе, где улицы классифицируются по их функциональному назначению, поэтому сейчас Минрегион работает над внедрением такого подхода и в стране.

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Такой подход, как отмечается, поможет минимизировать заторы в городах, уменьшить уровень автомобилизации за счет приоритета общественного транспорта и организации многофункциональных улиц для гармоничного развития населенных пунктов.

Проект соответствующих изменений в ГСН сейчас разрабатывается.

Напомним, мост Метро в Киеве ждет масштабная реконструкция. Точные даты начала ремонта пока неизвестны.